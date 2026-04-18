歌手の小柳ルミ子（73）が18日、大阪・サンケイホールブリーゼでデビュー55周年のヒストリーライブを行った。大胆に胸元の開いた、黒のセクシードレスで登場した小柳は、58曲目の最新曲「愛は輪廻転生」を熱唱してのオープニング。「ルミちゃ〜ん！」コールの数々に「ダメだよ泣かしちゃ…」といきなり涙腺が崩壊した。「55年、とてつもない長い年月。感謝しかありません」と言葉をかみしめ「わたしの城下町」「今さらジロー