◆パ・リーグ日本ハム５―３西武（１８日・エスコンフィールド）西武は逆転負けを喫し連勝とはならず。４日以来の４位浮上も逃した。先発・武内夏暉投手は５回まで４安打無失点の好投。ところが、２点リードの６回無死一、二塁で奈良間が放った打球が左脚を直撃しそのまま緊急降板。後を受けた救援陣が打ち込まれ、この回一挙５点を失った。武内は昨年８月５日の同じエスコンでの日本ハム戦でも五十幡のピッチャー返しを左