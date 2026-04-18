歌手の小柳ルミ子が１８日、大阪のサンケイホールブリーゼで「デビュー５５周年新曲ヒット御礼！ヒストリーライブｉｎ大阪〜『わたしの城下町』から『愛は輪廻転生』まで〜」を開催した。５５周年に「一言で言うと、もう感無量です」とにっこり。つらいことや、心がボキボキに折れる出来事もたくさん経験してきたが「ファンの方がいつどんな時でも私を信じて応援してきてくださったおかげで、私も諦めずに立ち上がって