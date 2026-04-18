ＴＢＳの野村彩也子アナウンサーが１８日までにＳＮＳを更新。夜景のショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「Ｇｏｏｄｎｉｇｈｔ．．．ｚＺ」と書き出すと、「きらきらして海に浮かんで〜」と記した。野村アナはオフショットや動画を公開。ブラウンのワンピース姿を披露し、夜景を満喫している様子を投稿した。この投稿に「バブルのような美しいさ、夜に咲いた」「さやこちゃんうん、かわいい夜景も凄く