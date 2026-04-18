◆パ・リーグ日本ハム５―３西武（１８日・エスコンフィールド）日本ハムが逆転勝ちで連敗を３でストップ。借金を１とした。２点を先制された直後の６回、郡司の右前打と敵失で無死一、二塁から奈良間が投手強襲安打。西武先発・武内の左足に当たった打球が、一、二塁間に転がる間に二塁走者が生還し、１点差とした。ここで打球が当たった武内は降板。２番手・糸川に対し山県が犠打を決め１死二、三塁とチャンスを広げるも