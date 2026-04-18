女優の田島美和が代表理事を務める一般社団法人「ＪａｐａｎＣｕｌｔｕｒｅ＆ＨｅａｌｔｈＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ」（ＪＣＡ）が主催する「ＷｏｒｌｄＳｔａｇｅＳｅｌｅｃｔｉｏｎ２０２６」が１８日、都内で開催され、金子満帆さんがグランプリに輝き、ウーマン・オブ・ザ・ユニバース世界大会出場が決定した。ＪＣＡは女性活躍の推進と国際社会の貢献をテーマに世界大会へ向けた日本代表選考会として、「Ｗｏ