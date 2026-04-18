フィギュアスケート男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、リンク外でも活動の幅を広げている。２月のミラノ・コルティナ五輪では個人＆団体で銀メダルを獲得。３月の世界選手権はイリア・マリニン（米国）に屈するも銀メダルに輝くなど、大舞台で安定した成績を残してきた。来季については休養を明言したが、さまざまな活動を行っていく構えだ。第４１回世界獣医師会大会（東京国際フォーラム）の最終日となる２