◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１１節東京Ｖ１―０千葉（１８日・味スタ）Ｊ１千葉は、アウェーで東京Ｖと対戦し１―０で敗れた。ホームで行われた２週間前の前回対戦では３―２と勝利。東京Ｖに２戦２勝を狙ったが、ネットを揺らすことなく敗戦した。小林慶行監督は「非常に難しいゲームだった。完敗に近い試合だった。前半は相手を全くひっくり返すことができず圧力を受け続けた。それがそのまま守備にもつながり、前か