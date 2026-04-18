◆プロ・アマ交流戦巨人３軍６―１干曲川硬式野球クラブ（１８日・ジャイアンツ球場）巨人の堀江正太郎投手が１８日、３軍戦で先発して、７回９０球を投げて３安打１失点、６奪三振。「今日のピッチングがは初回から真っすぐがあまり安定せず、高めにふけたり、少し荒れてしまった。２回からは変化球で立て直すことができたのでよかったです」と振り返った。堀江は初回、先頭から２者連続四球を出して、自身の暴投で失点した