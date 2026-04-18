◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―７ＤｅＮＡ（１８日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡが投打に圧倒し、昨季から広島戦７連勝。連勝で借金を３とし、４位に浮上した。チームの広島戦７連勝は名将・森祇晶監督が率いた２００１年以来、２５年ぶりとなった。２回１死三塁、林の左犠飛で先制。その後は投手戦となったが、７回に打線が爆発した。先頭・三森の中前安打をきっかけに、死球を挟んで６連打を含む７安打を集めて、打者一巡