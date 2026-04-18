◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１８日、中山競馬場報知杯弥生賞で重賞初制覇を果たしたバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇司厩舎、父キタサンブラック）が、１５時４２分に中山競馬場へ到着した。下澤翔馬助手は「時間も予定通りに来られましたし、新馬と前走とで慣れているので、輸送で何か問題が起きたというのは全然ないです」と安どの様子。出走馬の中では小柄な馬体だが「輸