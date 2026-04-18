◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―７ＤｅＮＡ（１８日・マツダスタジアム）広島が"魔の７回"に大量失点で連敗し、今季ワーストの借金４に膨らんだ。ＤｅＮＡ戦は昨季から７連敗は、０１年４〜７月以来２５年ぶりの大型連敗。開幕３連勝でスタートしたが、ＤｅＮＡと入れ替わる形で５位に転落した。先発のターノックは６回まで１失点と粘ったが、１点ビハインドの７回に崩れた。来日４度目の先発は７回途中５失点で、また初勝利を