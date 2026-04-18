大相撲の春巡業が１８日、埼玉・所沢市の所沢市民体育館で行われた。会場では所沢市出身で元小結・北勝富士の大山親方が、５月３０日に東京・両国国技館で開催する引退相撲のチケットを手売りし、にぎわいを見せていた。春場所でも会場で精力的に引退相撲をＰＲしていた大山親方は「ふれ合って、顔を見て買って下さる方は多いです。実際に来てくれる方の声や顔が見れるのはいいなと思って、なるべく手売りをしようと頑張ってい