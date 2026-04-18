サッカー元日本代表ＭＦの松井大輔さんが１８日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。Ｗ杯出場時の強烈な体験を明かした。今回は６月開幕の北中米Ｗ杯に向け、各年代のＷ杯出場経験を持つ元日本代表選手が集結し、Ｗ杯の舞台裏で起きていた事件やハプニングなど今だから話せる裏話を公開。南アフリカＷ杯出場時について聞かれた松井さんは「ブブゼラという、ずっとブーと鳴らされてるラッ