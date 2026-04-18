◆パ・リーグ楽天９―１ロッテ（１８日・楽天モバイル最強）ロッテが２連敗を喫し、借金は今季ワーストタイの６にふくらんだ。先発した田中は、浅村に今季初本塁打を許すなど、５回８安打７失点の乱調で２敗目を喫した。２番手の菊地も２失点した。打線は、楽天先発右腕のウレーニャから好機は作るも要所を抑えられて、元気なく敗れた。