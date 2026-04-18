◆パ・リーグ楽天９―１ロッテ（１８日・楽天モバイル最強）楽天が２連勝でカード勝ち越しを決めて、貯金を今季最多の４とした。３回に村林が先制の２点打。浅村も右中間に２点二塁打で続き、ロッテ先発の田中から４点を奪った。浅村は５回、今季新設された左中間ホームランゾーンに今季１号２ランをたたき込んだ。投げては新外国人のウレーニャが６回１１４球を投げて６安打、３四球、１失点で来日初勝利を挙げた。３連勝