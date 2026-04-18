lynch.が7月1日にニューアルバム『CLIMAX』を発売することが決定し、全国ツアー情報が発表となった。あわせて新アーティストビジュアルも公開されている。デビュー20周年プロジェクトを12月28日開催の東京ガーデンシアター公演でラストを飾り、21年目に突入したlynch.。ニューアルバム『CLIMAX』は2023年発売の『REBORN』以来3年4か月ぶり、通算12作目となるオリジナルフルアルバムとなる。タイトルの“CLIMAX”は最高潮、最高点を