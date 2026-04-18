映画「トップガン」シリーズ第3弾が正式に始動した。米パラマウント・ピクチャーズのジョシュ・グリーンスタイン共同会長が、現地時間4月16日、ラスベガスのシーザーズ・パレスで開催されたシネマコンにて明らかにした。 【写真】大物俳優の豪華2ショット グリーンスタインは、新作について「脚本が進行中で、正式に開発段階に入っている」と説明。トム・クルーズが主人公の戦闘