◇セ・リーグ広島2―7DeNA（2026年4月18日マツダ）広島は投打がかみ合わず、2連敗。借金は今季最多の「4」に膨らみ、5位に転落した。序盤の好機を生かせなかった。1点を先制された直後の2回は1死二塁から坂倉が左飛。今季初スタメンの二俣も空振り三振に倒れた。続く3回も1死一、二塁から小園が投ゴロ。なおも2死二、三塁でモンテロが空振り三振に倒れ、DeNA先発の東を攻略できなかった。先発・ターノックは序盤から走