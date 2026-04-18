お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）が、きょう18日に放送される。今回は、元日産『GT-R』開発責任者の水野和敏氏を迎え、同車開発、ブランド戦略の裏話を聞いていく。【写真】日産『GT-R』のベンチマークになったドイツ“世界的名車”の全貌日産『GT-R』開発にあたり、ベンチマークにしていたのは、ドイツの超がつく有名車。な