俳優小手伸也（52）が18日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）にゲスト生出演。2019年に放送されたフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」でのお笑いコンビ、アンタッチャブルの「サプライズ復活漫才ドッキリ」について言及した。小手はアンタッチャブル山崎弘也に風貌が似ているとされる。「脱力タイムズ」では山崎と柴田英嗣の復活漫才ドッキリの仕掛け人として登場し、当時話題となっ