第1子妊娠中で産休中の女優筧美和子（32）が18日、インスタグラムを更新。大きく膨らんだおなかの写真を公開した。「My mood」とだけつづり、絵文字も交えて投稿。3枚の写真を披露した。バストアップの写真2枚と、大きく膨らんだおなかが鏡に写っている写真を公開した。この投稿に対し「お腹、大きくなりましたね！」「輝いてます」「かっこかわいい」などと書き込まれていた。筧は25年3月、かねて交際していた男性との結婚を発表