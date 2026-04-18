歌手小柳ルミ子（73）が18日、大阪市のサンケイホールブリーゼで、歌手デビュー55周年「ヒストリーライブin大阪」を開催した。大阪でのライブは30年ぶり。1970年（昭45）に宝塚歌劇団を退団し、71年に「わたしの城下町」でデビュー。「『わたしの城下町』は大阪から火がついたんです。だから、大阪はデビュー当時からお世話になった。宝塚出身ということもあるし、第2のふるさとですね。大阪での55年のコンサートをやれるというの