犬と心を通わせる方法 「愛犬の気持ちを知ることができたら…」と、飼い主なら誰もが考えていらっしゃるのではないでしょうか。愛犬と飼い主が心を通わせることができたら素敵なことですよね。 しかし、実際には、愛犬の気持ちを上手く読み取ることができず、自分の気持ちを上手く愛犬に伝えることができず、モヤモヤとしてしまっているのではないでしょうか。 1.アイコンタクトをすること 犬と心を通わせる方法は