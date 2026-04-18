全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、新潟県・三条市のラーメン店『大衆食堂正広』です。【三条市】三条カレーラーメン三条市（三条カレーラーメン）三条市。五十嵐川の向こうに見える山は栗ケ岳80年以上前から親しまれてきた歴史ある味。地元で働く鍛冶職人の出前の定番だったが、徐々に全国的に知られるように。今はつけ麺風など各店が個性ある味で勝負する。2大国民食が