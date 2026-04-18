アメリカン・エキスプレスは、「センチュリオン・ラウンジ」の利用条件を、7月8日から変更する。一部空港の「センチュリオン・ラウンジ」で、同伴者はカード会員と同一便の搭乗券の提示が必要となるほか、乗り継ぎ便を利用する場合には5時間前から利用できるようにする。同日往復便の旅程は乗り継ぎ便とならない。プラチナ・カード、プラチナ・ビジネス・カード、コーポレート・プラチナ・カード、JR東海EX・コーポレート・プラチ