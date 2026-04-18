東京ヴェルディは４月18日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドの第11節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦。寺沼星文のゴールで１−０で勝利し、５試合ぶりの90分勝利で勝点３を手にした。今季初先発で決勝ゴールを挙げ、起用に応えた寺沼は、試合後のフラッシュインタビューで、「やっとこのホーム、味の素スタジアムでゴールできたのがすごく嬉しいです」と喜びを語った。この日、スターティングメンバーとして最