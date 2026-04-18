４月18日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第11節で、首位の鹿島アントラーズは６位の浦和レッズと対戦した。拮抗した展開のなか、81分に濃野公人のミドル弾で均衡を破る。この１点を最後まで守り抜き、１−０で接戦を制した。今季９勝目を挙げ、クリーンシートは７試合目。頼れる守護神・早川友基はこの日も安定感あるプレーでゴールを守った。33分には、自陣でのパスミスを金子拓郎に拾われ、ボック