サッカー明治安田J1百年構想リーグ V・ファーレン長崎は18日、アウェーでサンフレッチェ広島と対戦しました。 3試合ぶりの勝利を目指すV・ファーレンでしたが、前半10分に失点を喫します。 追いつきたいV・ファーレンは、チアゴ サンタナが20分と終了間際にシュートを放ちますが、ネットを揺らすことはできず、1点ビハインドで折り返します。 後半7分にも追加点を許し、その後は