村上が圧巻のグランドスラム、3安打もメジャー初となった(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が圧巻のグランドスラムを放った。現地4月17日に敵地で行われたアスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場。【動画】158キロを完璧に捉えた！村上の圧巻のグランドスラムシーン4点リードの7回二死満塁の場面、右腕エルビス・アルバラードの98.2マイル（約158キロ）の直球を完璧に捉え、センターバックスクリーンへ放り込ん