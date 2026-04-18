言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、趣味の世界で使われる言葉から、健康診断などでおなじみの用語まで、カタカナで表記されることの多い3つの言葉を用意しました。それぞれの言葉が指す内容を思い浮かべながら、空欄に入る共通の2文字を考えてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□くたー□□くしょん□□すてろーるヒント：特定の品