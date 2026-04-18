巨人の田中瑛斗投手（26）が18日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。“恋する人”に貴重なアドバイスを送った。この日のテーマは、誰もが経験する「初恋」。辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された田中瑛は「すぐ好きになっちゃうんで、僕」と満面笑み。「どれが初恋か思い出せないです」と笑わせた。それでも辻岡アナから「一番印象