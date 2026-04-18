アメリカのカリフォルニア州で毎年開催される、世界最大級の音楽フェス『コーチェラ』が今年も開催中だ。【写真】批判が集まった音楽フェスでのジャスティン・ビーバー『コーチェラ』チケットは争奪戦「日程は4月10日から12日までの3日間と、17日から19日までの3日間の計6日間。世界最大級ということもあり、昨年の動員数は合計で約24万5,000人ほどだと推定されています」（音楽誌ライター、以下同）一時期、人気が落ちかけて