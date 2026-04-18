大阪松竹座「御名残四月大歌舞伎」の昼の部「毛谷村」を体調不良で休演していた中村夏幹（5）が復帰することが18日、発表された。19日から弥三松役で出演する。夏幹は中村獅童（53）の次男。獅童は2月末に夏幹が足を骨折していたことを明かしており、「（公演の）中日までには治ると思います」と話していた。代役は長男の陽喜（8）が務めていた。陽喜、夏幹の2人は次世代の歌舞伎界を担う子役として注目されている。