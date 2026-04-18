いまや100歳以上の高齢者は10万人近くまで増加（2025年厚生労働省統計）。在宅で最期を迎えたいという人をサポートしている医師の萬田緑平さんは「健康で長生きしたいと考える人は多いが、90歳以降で脳が老化しない人は、ほんのわずかだ」という――。写真＝iStock.com／Nayomiee※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Nayomiee■「いつまでも健康で長生き」とはメディア等で「人生100年時代」などと謳われ、多くの人が「健康