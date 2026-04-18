【モデルプレス＝2026/04/18】乃木坂46の井上和が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】乃木坂46井上和、ノースリワンピで夏先取り◆井上和、花柄ワンピで夏先取り井上は、ホワイトを基調とした花柄のワンピース姿で夏を先取り。ノースリーブの爽やかなスタイリングで、華やかなオーラを放っていた。