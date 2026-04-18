◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１８日、中山競馬場朝日杯ＦＳの覇者カヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は、１５時２１分に初めての長距離輸送を無事に終えた。松原助手は「初めての輸送でしたが、おとなしい馬で大丈夫でした。道中も順調に来ました」と、まずは第一関門をクリアした。昨年１２月以来の実戦で、Ｇ１連勝を目指す昨年の最優秀