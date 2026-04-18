日産自動車は16日、軽EV「サクラ」のマイナーチェンジを発表し、全国の販売店で注文の受付を開始した。発売は今夏を予定している。【こちらも】日産が長期ビジョン発表、AI活用でモビリティ進化サクラは、2022年のデビュー以来、国内での電気自動車販売台数において、4年連続で年間1位を獲得。小回り性能やEV特有の運転のしやすさ、上質なデザインなどが支持されている。今回のマイナーチェンジでは、エクステリアデザインの