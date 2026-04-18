日本航空（JAL）は、4月17日夜の私設取引システム（PTS）で、東証終値比4.81%高の2,660円まで買われた。ロイターの報道によれば、同日、イランのアラグチ外相が停戦期間中のホルムズ海峡通航に言及。供給不安の後退を受けて、原油市場が反応したためである。【こちらも】古河電工とフジクラが過去最高益、AIブームと株価の行方は?航空株にとって燃料費は収益を左右しやすく、市場では原油安がJALの短期的な買い材料として受け