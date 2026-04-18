３月２９日に４０年以上続いた冠番組のＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」のラスト放送を終えた歌手の和田アキ子が、同番組での共演者と「夢の国」を楽しむ様子を公開した。今月１０日に７６歳の誕生日を迎え、１６日には自身のインスタグラムに「誕生日会をやってもらってます」と記し、タレントの出川哲朗、勝俣州和とディズニーランドで過ごす写真や、出川、カンニング竹山、松村邦洋とテーブルを囲むショットをアップしていた