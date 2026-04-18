マッチングアプリで知り合った男性を飲食店に誘い出し現金などをだまし取った疑いで、公開手配されていた男が逮捕されました。大川修平容疑者（28）は2025年、仲間の女らとともに、マッチングアプリで知り合った男性を飲食店に誘い出し、「あなたのせいで客の予約がキャンセルになった」などとウソを言い、損害賠償金名目で現金200万円とネックレスなど170万円相当をだまし取った疑いが持たれています。警視庁が公開手配して行方を