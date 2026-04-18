結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。夫は言葉の選び方が綺麗で、周りからは上品な人だと思われています。けれどたまには品のない話をしたくなるときもあります。そんなとき夫が編み出した必殺ワードとは……？第15話歴史的発見【作者コメント】とりあえず今のところ、夫の「品のない話」のお披露目先は私しかいな