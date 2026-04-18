トー横キッズをはじめとした未成年による市販薬や処方薬の乱用（オーバードーズ、以下OD）が全国的に問題になっている。厚生労働省は昨年11月11日、新たに２成分を「指定濫用防止医薬品」として規制をかけると発表した。ODは専門的な治療が必要となるうえ、克服には時間がかかるものだ。そして家族や周囲だけでなく専門的な支援がないことには解決が難しい問題でもある。娘のODに長年悩み続けたある母親の