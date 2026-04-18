【モデルプレス＝2026/04/18】雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜（せいな）が4月16日、自身のInstagramを更新。身体にフィットしたトップスとミニスカートのコーディネートを公開した。【写真】16歳で妊娠したギャルママモデル「破壊力ある」美ボディライン披露◆聖菜、美ボディ輝くピッタリトップス×ミニスカコーデ公開聖菜は「最近たべすぎてる」とコメント。身体にピッタリとフィットした胸元が大胆に開いたグレー