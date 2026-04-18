【モデルプレス＝2026/04/18】俳優の岸田タツヤが4月16日、自身のInstagramを更新。誕生日に切りすぎたヘアスタイルを公開した。【写真】妻は美人アナ 人気俳優「印象変わる」新ヘア披露◆岸田タツヤ、切りすぎたヘアスタイル公開岸田は「34歳になりました」と報告。「34歳初日は髪を切りすぎ」と記し、耳が出る長さに短くカットしたヘアスタイルのサングラス姿を公開した。また「ヨギボーで休んでいきませんかと声をかけられ購入