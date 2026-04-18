【モデルプレス＝2026/04/18】AKB48の伊藤百花が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】AKB48新センター、ミニスカから美脚披露◆AKB48伊藤百花、ミニスカから美脚披露伊藤はフリルやリボンなど、ガーリーなモチーフが可愛らしいミニ丈のワンピース姿でほっそりとした脚を披露。編み込みのツインテー