【モデルプレス＝2026/04/18】女優の井桁弘恵が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】29歳「教場」出演女優、“ドレカジ”スタイルでで華やかオーラ◆井桁弘恵、ジャケット×デニムコーデ着こなし井桁は、かっちりとした印象のブラウンジャケットにカジュアルなデニム、キャップを合わせた“ドレカジ