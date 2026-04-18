国家レベルの重要な接待で、VIPがメインディッシュに手をつけず帰ってしまったら……？絶体絶命のピンチを救うため、ある「幻の料理人」に白羽の矢が立ちます。法外な報酬を要求する天才シェフの活躍を描いた名作料理マンガ『ザ・シェフ』の第1話の見どころをご紹介します。 失敗が許されない国家レベルの接待 舞台は日本を代表する「帝都ホテル」。外務省関係者が、石油産出国であるパミール王国で全権を握る大臣を晩