女優の長澤まさみや吉高由里子のものまねで知られるタレントの福田彩乃が１７日までにＳＮＳを更新。長男の入園式を迎え、家族ショットを公開した。自身のインスタグラムに「先日の長男入園式．」と題すると、夫と長男の３人で手をつないでいるショットをアップ。続けて「先生から名前呼ばれてちょっと食い気味の返事が緊張感もやる気も感じられて大好きな場所で大好きな先生やお友達とたくさん思い出つくって一緒に成長してい