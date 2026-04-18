◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１１節東京Ｖ１―０千葉（１８日・味スタ）Ｊ１千葉は、アウェーで東京Ｖと対戦し１―０で敗れた。ホームで行われた２週間前の前回対戦では３―２と勝利。東京Ｖに２戦２勝を狙ったが、ネットを揺らすことなく敗戦した。前半をスコアレスドローで折り返したが、後半６分に東京ＶのＦＷ寺沼に先制を許した。その後はＭＦエドゥアルド、ＭＦ津久井、ＭＦ杉山、ＦＷカルリーニョスと４枚替え。